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11 фев 2019

Сколько стоит бюджетный автомобиль

Сколько стоит бюджетный автомобиль

Не смущает ли Вас тот факт, что, например, стоимость KIA Riо в некоторых комплектациях подбирается к миллиону рублей? Придется смириться, ведь средняя цена нового автомобиля в массовом сегменте подскочила до 1,2 млн. рублей

Да, это факт. Согласно исследованию агентства Автостат, новые автомобили в России могут лишь дорожать. Говоря цифрами, за этот год показатель подскочил примерно на  десять процентов, в ценовом эквиваленте. В 2018 году средняя относительно недорогая легковушка стала дороже сразу на 108 000 рублей.

Более того, исследователи полагают, что в 2019 году рост цен не прекратится. Есть мнение, что по итогам 2019-го прайс-лист в массовом сегменте подскочит в среднем на 10–12%. К слову, причиной повышения цен многие марки называют повышение НДС  с  18 до 20 %. Однако непрекращающийся рост цен пока не привел к падению рынка: по итогам января продажи новых автомобилей в России выросли на 0.6 %. Бестселлерами стали Lada Granta, Lada Vesta и KIA Rio.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Автостат

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