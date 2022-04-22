Сколько стоит самый дорогой автомобильный номер?

Вы готовы отдать десять почти десять миллионов долларов за металлическую табличку? Да именно за металлическую - здесь нет ни золота, ни драгоценных камней - лишь уникальное сочетание двух букв и одной цифры, за которое и попросили такое большое количество денег

В ОАЭ есть необычный аукцион – распродажа красивых номеров для автомобилей и телефонов. Они пользуются большим спросом, так как золотой «Айфон» или «Ламборгини» есть у каждого второго местного шейха, а выделяться ведь как-то надо, вот и тратят арабы свои миллионы, чтобы показать свой высокий уровень

Собственно, самым дорогим номером на аукционе стал знак с тремя символами – «АА8», за который заплатили более девяти с половиной миллионов долларов. Впрочем, Рекорд по стоимости регистрационного знака для автомобиля был поставлен в 2009 году здесь же, в Дубае. Тогда торги шли за уникальные таблички с гордой и единственной цифрой «1», тогда за них заплатили более четырнадцати миллионов долларов.