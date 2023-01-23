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23 янв 2023

Сколько в Россию завезли автомобилей через Дальний Восток?

Сколько в Россию завезли автомобилей через Дальний Восток?

По итогам 2022 года Владивостокская таможня оформила более 197 тысяч ввезенных физическими лицами подержанных автомобилей, об этом сообщила пресс-служба ФТС

Как сообщают представители ведомства,  скачок импорта пришелся на июнь – тогда в Россию было ввезено почти пятнадцать тысяч автомобилей. Пик же произошел в конце осени – тогда импорт машин достиг 28 тысяч экземпляров. К слову, за аналогичный период прошлого года было ввезено лишь 11 тысяч машин.

Основной объем ввезенных автомобилей с пробегом занимает японский автопром — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньшее количество составляют машины из Южной Кореи, такие как Hyundai и Kia.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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