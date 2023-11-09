Скоро можно будет получить налоговый вычет за покупку электромобиля

Правительство РФ рассматривает законопроект о возможности получения налогового вычета в размере 13% от суммы покупки электромобиля. Данная инициатива была выдвинута Зампредседателем комитета Госдумы по экологии Георгием Араповым

Соответствующие изменения будут внесены в статьи 220 и 2211 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Предполагается, что это позволит стимулировать граждан к покупке электромобилей в целях уменьшения выбросов и экологического ущерба.

Согласно государственной статистике, только за 2019 год сжигание топлива в транспортных средствах достигло 15% от всего объема выбросов парниковых газов. Это значение становится особенно серьезным, учитывая, что 74% населения России проживает в городах и на территориях, к ним прилегающих, вследствие чего нагрузка на экологию определенного региона увеличивается в разы.