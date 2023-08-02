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2 авг 2023

Скоро начнутся продажи BAIC BJ40 в России

Скоро начнутся продажи BAIC BJ40 в России
Автор фото: фирма-производитель

Согласно информации, опубликованной рядом российских СМИ, через 7-10 дней дилерские центры выставят на продажу новый внедорожник BAIC BJ40

Напомним, что модель BAIC BJ40 дебютировала в 2013 году, а спустя пять лет обзавелась первым рестайлингом. В начале 2023 года стало известно, что компания локализует производство внедорожника на калининградском заводе. Габариты внедорожника составляют: 4630х1925х1871 мм., а колесная база - 2745 мм.

BAIC BJ40 на российском рынке получит бензиновый 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 л. Мощность - 225 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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