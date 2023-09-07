Скоро начнутся продажи Forthing T5 в России

Марка Forthing, входящая в китайский концерн Dongfeng, готовится к официальному в России запуску продаж компактного гибридного кроссовера под названием T5 EVO HEV. Цена - 3 800 000 рублей

Отметим, что на российский рынок привезут версию, которая на родине зовется T5 EVO Hurricane Edition. Стандартный вариант автомобиля с ДВС дебютировал еще в 2018 году, а данная модификация предлагает не только иной дизайн, но и гибридную силовую установку. Внешний облик автомобиля очень напоминает Lamborghini Urus. Здесь похожая форма светодиодных фар и крупная решетка радиатора. Салон практически полностью соответствует стандартной модели. На передней панели имеется единый блок «приборки» и мультимедийной системы.

В основе гибридной силовой установки T5 EVO HEV лежит турбированный бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и электромотор на 177 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - 8,2 с. Емкостью аккумулятора - 2 кВт*ч. Запас хода - 1160 км. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - передний.