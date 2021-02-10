Скоростные лимиты повышать не стоит – доказано учеными!

Эксперты из исследовательских институтов дорожного движения США пришли к выводу, что повышение скоростных лимитов обернется трагедиями, а не пользой

Эксперты полагают, что водителям свойственно превышать скорость, каким бы мягким ни было ограни¬чение, а это приводит к более серьёзным послед¬ствиям аварий. Как был сделан данный вывод? Опытным путем, иначе говоря, проведением краш-теста. В качестве подопытного взяли кроссовер Honda CR-V 2010 модельного года. Почему выбрали эту модель? Все просто – ее возраст равен среднему возрасту машины в штатах. Кроме того, в свое время этот SUV заработал высшие баллы по безопасности.

Собственно, взяли три автомобиля и по очереди разбили их на разной скорости (от 60 до 90 километров в час). Удар на самой малой скорости оказался некритичным для машины – салон практически не пострадал. Однако дальше стали проявляться интересные детали. Когда машину разбили на 80, то уже была замечена деформация дверей и передней панели. Скорость в 90 километров в час оказалась вообще критической - на тестовых манекенах были зафиксированы серьезные повреждения шеи и ног, а фронтальная подушка не смогла погасить удар головы о рулевое колесо. В жизни это обернется фатальными травмами.