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26 июл 2018

Скрывшихся с места ДТП приравняют к пьяным водителям

Скрывшихся с места ДТП приравняют к пьяным водителям

Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание для тех, кто скрывается с места аварии с пострадавшими. Фактически такие водители будут приравнены к пьяным.

Изменения планируется внести в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Части, где упоминаются виновники ДТП в нетрезвом состоянии планируется дополнить фразой «или скрывшийся с места ДТП». При этом в МВД отказались выносить законопроект на общественное обсуждение, обосновав это необходимостью реализовать решение Конституционного суда.

Конституционный суд в апреле этого года обязал МВД и Госдуму внести изменения в ст. 264 УК России из-за неоднозначного положения водителей, которые сбежали с места ДТП. Суд провел в закрытом режиме несколько заседаний после истории, в которой водитель сбежал с места ДТП, в котором погибло два человека. От следственных органов он скрывался около года, а затем пришел с повинной.

В суде обвинение предоставило свидетельские показания, данные с камер наблюдения и копии чеков из бара. На этом основании водитель был осужден на 8 лет, как совершивший смертельное ДТП в состоянии опьянения. Но защита успешно опротестовала это решение, так как формально водителя можно признать пьяным только в случае если в его крови был обнаружен алкоголь или он отказался от медосвидетельствования. В итоге Конституционный суд дал год на исправление статьи в Уголовном кодексе.

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При написании новости использовалась информация:
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