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19 июн 2024

Следующей моделью Xcite может стать полноприводный X-Cross 8

Следующей моделью Xcite может стать полноприводный X-Cross 8
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор ООО “Автозавод Санкт-Петербург” Иван Миронов рассказал, что следующая модель марки Xcite получит полный привод. Судя по первой модели X-Cross 7, новинка будет называться X-Cross 8

Такое предположение можно сделать по анонсированным габаритам: 4,7 метра в длину и 2,71 метра колесной базы. Сразу понятно, что речь идет о кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max, который официально представлен на российском рынке. Ожидается, что модель с шильдиками Xcite покажут до конца этого года.

Будущий X-Cross 8 может оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Коробка - 7 ступенчатый “робот”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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