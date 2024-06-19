Следующей моделью Xcite может стать полноприводный X-Cross 8

Генеральный директор ООО “Автозавод Санкт-Петербург” Иван Миронов рассказал, что следующая модель марки Xcite получит полный привод. Судя по первой модели X-Cross 7, новинка будет называться X-Cross 8

Такое предположение можно сделать по анонсированным габаритам: 4,7 метра в длину и 2,71 метра колесной базы. Сразу понятно, что речь идет о кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max, который официально представлен на российском рынке. Ожидается, что модель с шильдиками Xcite покажут до конца этого года.

Будущий X-Cross 8 может оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Коробка - 7 ступенчатый “робот”. Привод - полный.