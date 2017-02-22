Пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» сообщает, что в честь празднования Дня защитников Отечества на следующие четыре дня вводится нулевой тариф на машиноместа в Столице.

В этом году предстоящий федеральный праздник будет отмечаться сразу четыре дня подряд – с 23-его по 26-ое февраля. Дополнительные праздничные дни были введены из-за того, что первый день Нового года пришелся на воскресенье и Постановлением Правительства РФ от 4 августа 2016 года №756 выходной день был перенесен на 24-ое февраля.

Как и во время празднования любого праздника федерального значения, в День защитника Отечества, а также в последующие за ним три дня, на территории Москвы будет действовать нулевой тариф на парковку. Таким образом, жители и гости Столицы смогут оставить свой автомобиль на стоянке на весь день совершенно бесплатно.

Напомним, что бесплатные парковки по праздникам появились в качестве эксперимента два года назад и только в прошлом году результаты эксперимента были признаны удовлетворительными, а нулевые тарифы были окончательно утверждены.

Однако, как отмечают в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», платными останутся машиноместа на огороженных городских парковках. Кроме того, штрафы за неправильную парковку также остаются в силе.