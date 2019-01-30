Слишком быстрые колеса

В Италии стали появляться велосипедисты, которые носятся по городам со скоростью более пятидесяти километров в час и не несут за это никакой ответственности. Между тем власти не сидят сложа руки и объявили арест подобных гонщиков.

Конечно, арест - это громко сказано, однако определенные меры взысканий будут применены. Дело в том, что лимит скорости для велосипедистов ограничен двадцатью пятью километрами в час. Здесь стоит упомянуть, что речь идет не только об обычных велосипедах, но и об электрических. Если подобное транспортное средство разгоняется выше установленного лимита, то его уже следует относить к мопедам, следовательно, получать права и номера.

На этом и погорел один любитель скорости. Полиция североитальянского города Тортона остановила нарушителя, когда он двигался по улицам со скоростью, превышающей 25 км/ч. Удивительно, но в ходе дальнейших разбирательств было установлено, что максимальная скорость, которую могло развить двухколесное средство передвижения, составила 60 км/ч. Транспорт был конфискован, а нарушителю был выписан штраф в пять тысяч евро. К слову, полиция сообщает, что это уже далеко не первый нарушитель-хитрец.