Словенский гиперкар Tushek пережил важное обновление

После рестайлинга автомобиль стал легче, но гораздо мощнее. Как вся эта модернизация отразилась на динамике?

Словенская компания Tushek & Spigel Supercars объявила о серьёзной модернизации своего гиперкара TS900 Apex. Tushek оснащает свой гиперкар гибридной силовой установкой, которая состоит из 4,2-литрового V8 и двух электромоторов. На этапе дебюта гиперкара в 2019 году три двигателя развивали 950 лошадиных сил, однако сейчас разработчикам удалось увеличить их отдачу до 1350 лошадей. Что касается веса, то сейчас автомобиль весит 1350 килограмм, тогда как на момент дебюта его масса составляла более 1400 килограмм. «Облегчение» было достигнуто путем использования алюминия и углепластика (из него изготовлены почти все кузовные панели автомобиля).

Насколько автомобиль быстр? Его максимальная скорость составляет 380 километров в час. До сотни Tushek способен разогнаться за две с половиной секунды. До двухсот же спорткар «доедет» за семь с половиной секунд.