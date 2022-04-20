Автомобильный портал Motorpage
20 апр 2022

Словенский гиперкар Tushek пережил важное обновление

Словенский гиперкар Tushek пережил важное обновление
Автор фото: фирма-производитель
После рестайлинга автомобиль стал легче, но гораздо мощнее. Как вся эта модернизация отразилась на динамике?
Словенская компания Tushek & Spigel Supercars объявила о серьёзной модернизации своего гиперкара TS900 Apex. Tushek оснащает свой гиперкар гибридной силовой установкой, которая состоит из 4,2-литрового V8 и двух электромоторов. На этапе дебюта гиперкара в 2019 году три двигателя развивали 950 лошадиных сил, однако сейчас разработчикам удалось увеличить их отдачу до 1350 лошадей. Что касается веса, то сейчас автомобиль весит 1350 килограмм, тогда как на момент дебюта его масса составляла более 1400 килограмм. «Облегчение» было достигнуто путем использования алюминия и углепластика (из него изготовлены почти все кузовные панели автомобиля).
 
Насколько автомобиль быстр? Его максимальная скорость составляет 380 километров в час. До сотни Tushek способен разогнаться за две с половиной секунды. До двухсот же спорткар «доедет» за семь с половиной секунд.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минпромторг снизит технические требования к производимым машинам

20 апреля 2022

Представлен китайский кроссовер с технологией замены батарей

20 апреля 2022
Volkswagen Amarok 2017 вид сзади

Volkswagen не будет выпускать заряженный Amarok при поддержке Ford

20 апреля 2022

Hyundai оборудует свои автомобили системой биометрического сканирования

20 апреля 2022

Для сотрудников ГИБДД разработали методичку по выявлению пьяных водителей

20 апреля 2022
Mazda RX-Vision Concept 2015 вид сзади

Mazda вернется к использованию роторных моторов

20 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"
Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"
Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s
Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"

Написано новостей:

3 0 4 7 0