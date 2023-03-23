Smart поделился подробностями о своей электрической новинке

Компания Smart в 2023 году запустит продажи электрического кроссовера в спортивном стиле. Премьера автомобиля состоится уже в апреле – на международном автосалоне в Шанхае.

Новый Smart, который называется «#3», является плодом совместной разработки немецкого бренда и концерна Geely. Китайцы отвечают за всю техническую составляющую проекта, а дизайн принадлежит немецкой стороне. «Третья» модель выделяется купеобразным кузовом с заваленными задними стойками, а его фишкой станет двухцветный окрас.

Что касается силовых установок, то клиент сможет выбрать между двух вариантов. Первый – моноприводный (один электрический двигатель), в этом случае мощность составляет 272 лошадиные силы. Второй вариант – полноприводная двухмоторная модификация, мощностью в 428 лошадиных сил.