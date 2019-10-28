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28 окт 2019

Смените летнюю резину, вас по-человечески просят

Смените летнюю резину, вас по-человечески просят

Автовладельцев, которые не успели сменить резину с летней на зимнюю, попросили отказаться езды по Москве и пересесть на общественный транспорт

С такими рекомендациями выступил ЦОДД. В ведомстве пояснили, что по ночам температура воздуха в столице начнет опускается до отрицательных значений. Кроме этого, в ближайшие дни синоптики также обещают выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. В таких условиях увеличивается количество ДТП.

«Центр организации дорожного движения призывает водителей сменить летнюю резину на зимнюю или отказаться от использования личных автомобилей при передвижении по городу и пользоваться городским транспортом. Непогода и первая гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе», — говорится в сообщении ведомства. Разумеется, в ЦОДД не забыли напомнить о внимательности и аккуратном поведении на дорогах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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