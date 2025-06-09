Снижение ключевой ставки ЦБ приведет к удешевлению автокредитов

Центробанк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это решение может стать катализатором для снижения среднерыночных ставок по автокредитам до уровня 23–25% в год уже в ближайшие месяцы

По словам экспертов, приведенные цифры не учитывают возможные субсидии от автопроизводителей или акционные предложения от дилеров, которые могут дополнительно повлиять на снижение стоимости автокредитов для потребителей.

Ситуация развивается на фоне общего замедления экономики. В частности, наблюдается спад инвестиционной активности в корпоративном сегменте и резкое сокращение объемов розничного кредитования. Дополнительным индикатором охлаждения спроса на заемные средства стало снижение ставок по вкладам. Банки уже не готовы привлекать средства от населения под высокие проценты, что говорит о сбалансированности системы финансирования.

Несмотря на общий спад, эксперты прогнозируют возможный рост интереса к покупке автомобилей в кредит, если на рынке активизируются дилеры с выгодными предложениями в условиях затоваривания складов. Существенную роль также могут сыграть расширенные государственные программы поддержки и специальные предложения от автопроизводителей.

Отдельно отмечается, что возвращение некоторых иностранных брендов, ранее покинувших российский рынок, может стать дополнительным фактором стимулирования спроса. Если такие бренды предложат конкурентоспособные кредитные условия, это может заметно оживить рынок автокредитования во втором полугодии.