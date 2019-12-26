Со следующего года дилеры помогут регистрировать машины

В России с 1 января изменится порядок регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Как сообщает Коммерсант, россияне смогут регистрировать новые автомобили прямо у дилеров, не посещая отделения ГИБДД. Дело в том, что автосалоны смогут получить статус «специализированной организации». После прохождения проверки и выполнения ряда требований, дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами покупателю.

Между тем для клиентов эта услуга будет платной. По данным издания, клиенту придется заплатить за номера у дилера около 500 рублей. Такие расценки на услугу установил Федеральная антимонопольная служба (ФАС).