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26 дек 2019

Со следующего года дилеры помогут регистрировать машины

Со следующего года дилеры помогут регистрировать машины

В России с 1 января изменится порядок регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Как сообщает Коммерсант, россияне смогут регистрировать новые автомобили прямо у дилеров, не посещая отделения ГИБДД. Дело в том, что автосалоны смогут получить статус «специализированной организации».  После прохождения проверки и выполнения ряда требований, дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами покупателю.

Между тем для клиентов эта услуга будет платной. По данным издания, клиенту придется заплатить за номера у дилера около 500 рублей. Такие расценки на услугу установил Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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