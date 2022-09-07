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7 сен 2022

Sollers готовится к запуску производства коммерческих автомобилей

Sollers готовится к запуску производства коммерческих автомобилей

«Соллерс Авто» на простаивающих мощностях в Елабуге до конца 2022 года запустит производство новых легких коммерческих автомобилей под собственной маркой

С большой долей вероятности, автомобили будут являть собой пример бейдж-инжиниринга, то есть по лицензии у нас будут производить некие китайские машины. По слухам,  первой моделью, которая встанет на конвейер, может стать JAC Sunray, впрочем, пресс-служба Sollers уже не раз опровергала данную информацию.

Отметим, что раньше в Елабуге  по полному производственному циклу собирались автомобили Ford Transit.  Из-за санкций сборка в данный момент приостановлена.

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Drom

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