Sollers готовится к запуску производства коммерческих автомобилей

«Соллерс Авто» на простаивающих мощностях в Елабуге до конца 2022 года запустит производство новых легких коммерческих автомобилей под собственной маркой

С большой долей вероятности, автомобили будут являть собой пример бейдж-инжиниринга, то есть по лицензии у нас будут производить некие китайские машины. По слухам, первой моделью, которая встанет на конвейер, может стать JAC Sunray, впрочем, пресс-служба Sollers уже не раз опровергала данную информацию.

Отметим, что раньше в Елабуге по полному производственному циклу собирались автомобили Ford Transit. Из-за санкций сборка в данный момент приостановлена.