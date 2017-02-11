Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что группа компания Sollers Group в январе текущего года продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

По данным аналитиков Ассоциации, по итогам прошлого месяца на российском рынке было реализовано 1 735 автомобилей аффилированных брендов Sollers Group. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 16,7%. За отчетный период доля группы компаний на российском рынке уменьшилась на 0,3 процентных пункта и составила 2,2%.

Интересно, что в январе на территории РФ не было зарегистрировано ни одного автомобиля южнокорейского бренда SsangYong. Таким образом, падение российских продаж компании к январю 2015 года составило росно 100%. Напомним, что за АППГ официальные дилеры южнокорейского автопроизводителя передали в руки своих клиентов 153 автомобиля.

Следовательно, в структуре российских продаж Sollers Group в январе текущего года 100-процентная доля приходится на автомобили отечественного бренда УАЗ. За отчетный период объем реализации автомобилей отечественной компании были зафиксированы на уровне 1 735 автомобилей, что на 10,1% ниже результатов января 2015 года.

Напомним, что по итогам прошлого года Sollers Group удалось продать на территории РФ 49 989 автомобилей, падение к концу позапрошлого года составило 7,1%.