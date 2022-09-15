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15 сен 2022

Sollers может возобновить производство Ford Transit, но под собственной маркой

Sollers может возобновить производство Ford Transit, но под собственной маркой

В начале сентября российская компания «Соллерс Авто», в активах которой есть совместное предприятие c Ford по выпуску фургонов Transit, объявила, что намерена производить автомобили под собственной маркой

Здесь начинаются интересные расхождения. Изначально предполагалось, что компания войдет в партнерские отношения с китайской компанией JAC.  Вторая сторона будет поставлять машинокомплекты, которые превратят в готовый продукт на заводе в Елабуге методом отверточной сборки.

Сейчас же появилась другая информация – инсайдеры говорят, что Sollers будет производить тот же Transit. Конечно же, машина будет иметь другое название, но продукт же останется тем же. Интересный факт – комплектующие будут приобретаться не напрямую у Ford, а по альтернативным каналам – у турецкого завода американской марки.

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