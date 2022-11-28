Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2022

Sollers перезапустил свой завод в Елабуге

Sollers перезапустил свой завод в Елабуге

«Соллерс Авто» 26 ноября перезапустил работу своего автозавода в Особой экономической зоне «Алабуга» (г. Елабуга). На этой площадке до марта 2022 года производили семейство легких коммерческих автомобилей Ford Transit

К сожалению, в свете последних событий контракт с Ford был разорван, и Sollers пришлось срочно искать нового партнера, дабы осуществить скорейший перезапуск конвейера.  Собственно, новое сотрудничество было оформлено  с китайским концерном JAC.

Теперь же на сборочной линии в Елабуге будут собирать микроавтобусы JAC Sunray, а также бескапотные грузовички JAC N25/N35. К слову, все модели будут продаваться под собственным брендом – Sollers Atlant и Sollers Argo.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Французы провели краш-тест машины на высокой скорости

28 ноября 2022
Aurus Komendant

Aurus запустил серийное производство внедорожника Komendant

28 ноября 2022
Ford Bronco 4-door (2021) вид спереди

Ford отзывает более 600 тысяч по всему миру

25 ноября 2022

В Москве сбоит система записи на услуги ГИБДД

25 ноября 2022
Uaz Patriot

Uaz Patriot снова упростили

25 ноября 2022

В России собираются ослабить контроль за большегрузами

25 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 3 0