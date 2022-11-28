Sollers перезапустил свой завод в Елабуге

«Соллерс Авто» 26 ноября перезапустил работу своего автозавода в Особой экономической зоне «Алабуга» (г. Елабуга). На этой площадке до марта 2022 года производили семейство легких коммерческих автомобилей Ford Transit

К сожалению, в свете последних событий контракт с Ford был разорван, и Sollers пришлось срочно искать нового партнера, дабы осуществить скорейший перезапуск конвейера. Собственно, новое сотрудничество было оформлено с китайским концерном JAC.



Теперь же на сборочной линии в Елабуге будут собирать микроавтобусы JAC Sunray, а также бескапотные грузовички JAC N25/N35. К слову, все модели будут продаваться под собственным брендом – Sollers Atlant и Sollers Argo.

