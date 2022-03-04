Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2022

Sony и Honda будут вместе строить машины

Sony и Honda будут вместе строить машины

Японские компании запустят совместное предприятие, которое к 2025 году начнет выпускать электрические седаны и кроссоверы

Все юридические вопросы будут решены уже до конца текущего года, а значит свою деятельность «New Company» начнет осуществлять уже в 2023. Стороны договорились о том, что концерн Honda  предоставит в распоряжение Sony одну из своих сборочных площадок, где IT-гигант начнет производить свои собственные машины.  В свою очередь Sony будет передавать автомобильному концерну некоторые технологии.

Интересно, но у Sony уже есть два готовых электрических прототипа. Первый -  седан Sony Vision-S 01, второй – соплатформенный кроссовер Vision-S 02. Обе модели используют одну и туже силовую установку, где два электрических двигателя в сумме развивают 544 лошадиные силы.  Удивительно, но официально раскрываются лишь динамические характеристики седана - максимальная скорость составляет 240 километров в час, а разгон до сотни занимает 4.8 секунды. Предполагаемые ТТХ кроссовера следующие – разгон до сотни за пять секунд, а максимальная скорость находится на отметке в 200 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Россияне лишились нескольких важных автомобильных новинок

04 марта 2022

В Подмосковье стали внедрять платные парковки

04 марта 2022

Электромобиль или обычная машина - на чем лучше выигрывать гонки?

04 марта 2022
Fiat E-Ulysse

Fiat представил электрический минивен E-Ulysse

03 марта 2022

Автопроизводители прекращают поставлять автомобили в Россию, но санкции здесь не причем!

03 марта 2022

Suzuki не прекратит деятельность в России

03 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Multivan - volkswagen multivan (2019) мультиинструмент в мечтах и в быту Тест драйв
04 марта 2022

Volkswagen Multivan
"Мультиинструмент в мечтах и в быту"
Audi A3 - audi a3 (2021) убедительно выступил в женском формате
Тест драйв
03 марта 2022

Audi A3
"Убедительно выступил в женском формате"
Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) органический мамонт
Тест драйв
01 марта 2022

Cadillac Escalade
"Органический мамонт"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 1 5 4