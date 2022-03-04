Sony и Honda будут вместе строить машины

Японские компании запустят совместное предприятие, которое к 2025 году начнет выпускать электрические седаны и кроссоверы

Все юридические вопросы будут решены уже до конца текущего года, а значит свою деятельность «New Company» начнет осуществлять уже в 2023. Стороны договорились о том, что концерн Honda предоставит в распоряжение Sony одну из своих сборочных площадок, где IT-гигант начнет производить свои собственные машины. В свою очередь Sony будет передавать автомобильному концерну некоторые технологии.

Интересно, но у Sony уже есть два готовых электрических прототипа. Первый - седан Sony Vision-S 01, второй – соплатформенный кроссовер Vision-S 02. Обе модели используют одну и туже силовую установку, где два электрических двигателя в сумме развивают 544 лошадиные силы. Удивительно, но официально раскрываются лишь динамические характеристики седана - максимальная скорость составляет 240 километров в час, а разгон до сотни занимает 4.8 секунды. Предполагаемые ТТХ кроссовера следующие – разгон до сотни за пять секунд, а максимальная скорость находится на отметке в 200 километров в час.