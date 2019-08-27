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27 авг 2019

Sony и Yamaha создадут беспилотник

Sony и Yamaha создадут беспилотник
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, тренд на создание беспилотных автомобилей начинает затрагивать даже те компании, которые к автомобильному миру не имеют непосредственного отношения, например, Sony или Yamaha, которые объявили о своем альянсе

Мы немного слукавили, дело в том, что развивать беспилотное направление компания Sony начала развивать еще в 2017 году, тогда был представлен шаттл концептуальный автомобиль-шаттл SC-1. Именно его доработкой и займутся специалисты из Yamaha. Кстати, уже представлен обновленный дизайн-проект, и, глядя на него, понимаешь, что автомобиль изменился существенно: количество мест в салоне увеличено с трех до пяти. Дизайн кузова тоже поменялся, хотя его форма по-прежнему осталась близка к прямоугольному параллелепипеду. Между тем, окон у шаттла нет, вместо них используются дисплеи высокой четкости, на которых для людей снаружи в потоковом режиме транслируется различные изображения.

С технической точки зрения, в отличие от обычных транспортных средств, управляемых людьми, SC-1 воспринимает окружающую обстановку по всему периметру, он фокусируется одновременно во всех направлениях. Кстати, вручную управлять беспилотником тоже можно, несмотря на отсутствие привычных органов управления -  оператор будет управлять им дистанционно, опираясь на видеоизображение с камер в режиме онлайн.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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