Sony не будет выпускать автомобили

После недавней новости о том, что в Sony представили концепт собственного электромобиля, все обрадовались появлению нового игрока на рынке. Рано радовались!

Да, читатели Motorpage, забудьте о серийном воплощении этого проекта. Не будет его вообще! Почему? Да потому что сами представители Sony говорят о том, что тот концепт был лишь тележкой для демонстрации технологий электроники. Подозреваем, что всех смутил тот факт, что автомобиль разрабатывался с известным производителем автокомпонентов Magna.

Однако, факт остается фактом – серийной машины ждать не стоит. Хотя, на данный момент концепт проходит тестовые испытания в австрийском Граце. Сообщается, что помимо ходовых испытаний в Sony проверяют и функционал систем автопилота.