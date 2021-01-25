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25 янв 2021

Sony не будет выпускать автомобили

Sony не будет выпускать автомобили
Автор фото: фирма-производитель

После недавней новости о том, что в Sony представили концепт собственного электромобиля, все обрадовались появлению нового игрока на рынке. Рано радовались!

Да, читатели Motorpage, забудьте о серийном воплощении этого проекта. Не будет его вообще! Почему? Да потому что сами представители Sony говорят о том, что тот концепт был лишь тележкой для демонстрации технологий электроники. Подозреваем, что всех смутил тот факт, что автомобиль разрабатывался с известным производителем автокомпонентов Magna.

Однако, факт остается фактом – серийной машины ждать не стоит. Хотя, на данный момент концепт проходит тестовые испытания в австрийском Граце. Сообщается, что помимо ходовых испытаний в Sony проверяют и функционал систем автопилота.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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