Состав автомобильной аптечки снова серьезно меняется

Минздрав России утвердил новые требования к составу автомобильной аптечки. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Состав аптечки основательно пересмотрен. В нее добавили упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Плюс к этому появились медицинские маски.

Многие компоненты исчезли, например, бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Применение бинтов этого размера при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла, поскольку они используются при незначительных повреждениях. Также пропали стерильные бинты различных размеров ‎и стерильный перевязочный пакет, в связи с тем что обеспечить соблюдение правил асептики при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП ‎не представляется возможным. Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027-го.