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26 ноя 2021

Составлен рейтинг автомобилей с лучшим автопилотом

Составлен рейтинг автомобилей с лучшим автопилотом
Автор фото: EuroNCAP

Независимая организация Euro NCAP провела тесты «умных» ассистентов на автомобилях разных марок и оценила их работу. В тестах участвовало семь моделей и высший бал удалось получить лишь одной из них

Итак, для начала хочется рассказать о самой программе испытаний.  Все машины оснащены автопилотом первого уровня, это означает, что они, как минимум, оснащены адаптивным круиз-контролем с системой распознавания знаков и системой контроля препятствий. Соответственно,  все сценарии были направлены на анализ этих функций, то есть автомобили испытывались на специальной трассе, где было множество перекрестков и различных препятствий, которые имитировали пешеходов и другие автомобили.

Теперь поговорим про сами машины. Тестировали следующие: BMW iX3, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, Opel Mokka-e и Toyota Yaris. Лидером стал BMW, который показал себя самым лучшим образом.  На ступеньке ниже расположились Cupra Formentor и Ford Mustang Mach-E - эксперты снизили им оценку на один балл. В случае с Cupra это произошло из-за отсутствия системы помощи при перестроениях и салонной камеры, которые отслеживают состояние водителя. У «Мустанга» проблемы посерьезнее – машина не снижает скорость перед перекрестками, а в случае если водитель теряет сознание, то автомобиль не останавливается полностью, а лишь замедляется.

Hyundai Ioniq 5 и его система Highway Driving Assist II получили два балла — низкую оценку объяснили ограниченным функционалом и тем, что в случае обморочного состояния у водителя автопилот просто выключается и машина продолжает движение бесконтрольно. В числе «двоечников» оказался и Polestar 2 с его системой Pilot Assist, которая недостаточно хорошо распознает объекты на дороге.

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