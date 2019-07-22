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22 июл 2019

Состоялись первые аварии беспилотных автомобилей

Состоялись первые аварии беспилотных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Нет, происшествия произошли не в России, а в тихой Австрии, в стране, которая одна из первых стала лоббировать концепцию беспилотного транспорта. Похоже что сторонникам автономности нанесен серьезный удар, и теперь им придется пересмотреть свои взгляды.

А случилось, собственно следущее: беспилотный автобус Navya SAS ехал со скоростью 12 км в час и столкнулся с переходящей дорогу женщиной. В результате она получила легкие травмы. По одной из версий, женщина не заметила автобус, потому что отвлеклась на мобильный телефон. Также сообщается, что пострадавшая решила перебежать дорогу перед Navya SAS. Остальные подробности об инциденте пока неизвестны. Полиция проводит расследование этого происшествия.

В любом случае австрийские власти уже дали распоряжение приостановить все испытания до выяснения всех обстоятельств происшествия. К слову, недавно в Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил правила дорожного движения во время тестирования. По словам представителей правоохранительных органов, беспилотный автомобиль «Яндекса» пересек стоп-линию на красный свет. В свою очередь, в пресс-службе «Яндекса» объяснили, что ПДД при тестировании беспилотного автомобиля в Москве нарушил водитель-испытатель.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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