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11 мар 2024

Состоялся дебют американского электрокроссовера Rivian R2

Состоялся дебют американского электрокроссовера Rivian R2
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rivian представила свой новый электрический кроссовер под названием R2. Рассекречены все его технические характеристики, и как ожидалось, цены стартуют от 45 000 долларов (4 084 000 рублей)

Внешне новая модель очень похожа на старший кроссовер R1S и пикап R1T. Это выражается в квадратных пропорциях кузова и идентичной передней светодиодной оптике, состоящей из овальных и горизонтальных элементов. Точные габариты новинки: 4714/2144/1699 мм., при колесной базе в 2936 мм. Дорожный просвет - 249 мм. Интерьер минималистичный. На передней панели установлены отдельные экраны мультимедийной системы и цифровой приборки. Все сиденья могут раскладываться в горизонтальное положение, чтобы создать полноценное спальное место.

R2 позиционируется как автомобиль для путешествий, поэтому дополнительное оснащение у него достаточно интересное. Во-первых, заявлена отдельная кухня Travel Kitchen, которая крепится к багажнику кроссовера. Во-вторых, на крыше предусмотрен отдельный спальный блок Treehouse, доступ к которому происходит через лестницу. В-третьих, автомобиль дополнительно может быть оборудован крепежами для велосипедов и внешними грузовыми отсеками.

Технические характеристики пока подробно не раскрываются, однако известно, что в переднеприводной версии будет один электромотор, а в полноприводных модификациях - два или три электродвигателя. Заявленный запас хода для всех версий - от 483 км. Разгон до “сотни” у самой мощной версии составит 3,0 с.
 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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