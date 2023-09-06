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6 сен 2023

Состоялся европейский дебют Avatr 12

Состоялся европейский дебют Avatr 12
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Avatr представила новый электрический хэтчбек под обозначением 12 на Мюнхенском автомобильном салоне. Продажи автомобиля в Китае начнутся до конца текущего года

Avatr 12 является совместным проектом трех компаний: Chery, Calt и Huawei. Дизайн новинки был раскрыт еще в прошлом месяце. Автомобиль получил  светодиодную оптику как у кроссовера Avatr 11 и оригинальный салон, выполненый в футуристичном стиле. На передней панели установлен 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, а также 35,4-диагональный дисплэй, растянувшийся по всей ширене передней части салона. Вся технологическая начинка медиасистемы и автопилота производится Huawei.

Стандартная версия Avatr 12 получит один электромотор на задней оси. Его мощность составит 313 л.с. и 370 Нм крутящего момета. Полноприводные модификации получат два электромотора (по одному на передней и задней оси) сумарной мощностью 578 л.с. и 650 Нм. Максимальная скорость - 200 км/ч. Обе версии оснащаются батареей CALT емкостью 94,5 кВт*ч. Запас хода - 650 и 700 км соответственно (CLTC). 

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Колёса

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