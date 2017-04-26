Сотрудники ГИБДД в половине российских регионов вернулись к использованию ручных радаров, которые ранее были запрещены из-за коррупционной составляющей

Это стало возможным благодаря модернизации программного обеспечения, которое теперь не позволяет инспектору стереть данные с радаров. В ряде регионов руководители подразделений даже опечатывают радары.

Использование ручных радаров было запрещено главой МВД Владимиром Колокольцевым летом прошлого года: во многих регионах сотрудники ДПС злоупотребляли своим положением и вымогали у водителей деньги. Ведь главное отличие ручного радара от автоматического в том, что инспектор может составить протокол о нарушении прямо на месте его свершения и направить документы в суд. А за некоторые нарушения (выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч) предусмотрено лишение водительских прав.

НИЦ изучения проблем безопасности движения в прошлом году сформулировал новые требования к радарам. В итоге их работа блокируется при попытке внести изменения на карту памяти или механически повредить ее.

Производители модернизировали программное обеспечение и направили его на электронных носителях в подразделения ГИБДД.

Ответственность за возможные новые злоупотребления с ручными радарами возложена на руководителей подразделений ГИБДД, где они используются.