Автомобильный портал Motorpage
26 апр 2017

Сотрудникам ГИБДД вернули ручные радары

Сотрудникам ГИБДД вернули ручные радары
Автор фото: Симикон

Сотрудники ГИБДД в половине российских регионов вернулись к использованию ручных радаров, которые ранее были запрещены из-за коррупционной составляющей

Это стало возможным благодаря модернизации программного обеспечения, которое теперь не позволяет инспектору стереть данные с радаров. В ряде регионов руководители подразделений даже опечатывают радары.

Использование ручных радаров было запрещено главой МВД Владимиром Колокольцевым летом прошлого года: во многих регионах сотрудники ДПС злоупотребляли своим положением и вымогали у водителей деньги. Ведь главное отличие ручного радара от автоматического в том, что инспектор может составить протокол о нарушении прямо на месте его свершения и направить документы в суд. А за некоторые нарушения (выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч) предусмотрено лишение водительских прав.

НИЦ изучения проблем безопасности движения в прошлом году сформулировал новые требования к радарам. В итоге их работа блокируется при попытке внести изменения на карту памяти или механически повредить ее.

Производители модернизировали программное обеспечение и направили его на электронных носителях в подразделения ГИБДД.

Ответственность за возможные новые злоупотребления с ручными радарами возложена на руководителей подразделений ГИБДД, где они используются. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M550d xDrive 2017

BMW представила самую мощную дизельную «пятерку» в истории

26 апреля 2017
Jaguar XF Sportbrake 2018

Jaguar показал универсал XF на теннисном корте

26 апреля 2017
СП Ford Sollers

Ford модернизировал производство двигателей в России

25 апреля 2017
Mini Countryman Plug-in Hybrid 2017

Пятой моделью MINI станет электромобиль

25 апреля 2017
Toyota Corolla

Новое поколение Toyota Corolla появится в 2018 году

25 апреля 2017
MG

MG выйдет на европейский рынок в 2019 году

25 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"
Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация
Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"

Написано новостей:

1 8 7 2 3