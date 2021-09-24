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24 сен 2021

Сотрудники ГИБДД больше не будут принимать водительские экзамены

Сотрудники ГИБДД больше не будут принимать водительские экзамены

В Казани придумали интересную замену экзаменаторам - их роль будет исполнять сам автомобиль!

На одной из научных выставок специалисты Казанского федерального университета показали Hyundai Solaris, который был переоборудован под роботизированного экзаменатора. Автомобиль оборудовали искусственным интеллектом и специальным комплексов датчиков и камер. Которые отслеживают дорожную обстановку и поведение водителя. «Основная работа нейросетей заключается в том, что видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара», — рассказал Максим Магдалинов (руководитель проекта) в интервью Пятому каналу.

Отметим, что сотрудник ГИБДД, по идее создателей, все же должен присутствовать в машине, так как он будет выступать своего рода последней инстанцией.  Испытания подобного экзаменационного транспортного средства должны начаться уже в феврале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
5-tv.ru

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