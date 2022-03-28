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28 мар 2022

Сотрудники ГИБДД станут снисходительнее к водителям

Сотрудники ГИБДД станут снисходительнее к водителям

Руководство МВД поручило сотрудникам ГИБДД быть снисходительнее к автомобилистам - в особенности к водителям, чьи машины возят жизненно важные товары

Подобная позиция продиктована социальной напряженностью, вызванной санкциями. За незначительные нарушения рекомендуется наказывать не штрафами, а лишь вынесением устного предупреждения. Инспекторы не должны привлекать водителей к ответственности при выявлении следующих неисправностей: отказ одной фары или фонаря, нерабочий стеклоомыватель, чрезмерный износ зимних шин (глубина протектора составляет менее 4 мм), сильный дым или шум от ДВС, неправильно функционирующий выпуск, отсутствие зеркала заднего вида или звукового сигнала.

Сообщается, что весь контроль будет перенаправлен на нетрезвых водителей, а также злостных нарушителей ПДД и неплательщиков штрафов.  Отметим, что МВД также отменит ряд запланированных проверок бизнеса грузоперевозок.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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