Совет федерации поддерживает повышение утилизационного сбора

Совет Федерации рекомендовал правительству повысить утильсбор на легковые автомобили

Интересно, что данную меру считают одной из ключевых в рамках программы повышения локализации производства в целом. Планируется, что правительство будет компенсировать утильсбор тем компаниям, которые организовали сборку машин в России.

Чиновники считают, что повышение ставки вынудит иностранные компании строить заводы в нашей стране и налаживать сборку. В то же время автомобильные эксперты придерживаются иного мнения – иностранные бренды просто повысят цены на машины.