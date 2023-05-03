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3 май 2023

Совет федерации поддерживает повышение утилизационного сбора

Совет федерации поддерживает повышение утилизационного сбора

Совет Федерации рекомендовал правительству повысить утильсбор на легковые автомобили

Интересно, что данную меру считают  одной из ключевых в рамках программы повышения локализации производства в целом.  Планируется, что правительство будет компенсировать утильсбор тем компаниям, которые организовали сборку машин в России.

Чиновники считают, что повышение ставки вынудит иностранные компании строить заводы в нашей стране и налаживать сборку.  В то же время автомобильные эксперты придерживаются иного мнения – иностранные бренды просто повысят цены на машины.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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