Совет Федерации предложил ввести транспортный налог на электрические самокаты

Средства индивидуальной мобильности который год пытаются приравнять к обычным автомобилям - внести их в ПДД, внедрить новые категории прав и так далее, а буквально на днях необычное предложение поступило из Совета Федерации - обложить владельцев электрических самокатов налогами!

По мнению сенатора, Александра Башкина самокаты «определенной категории» пора ставить на учет, платить за них транспортный налог и оформлять ОСАГО. Делать это надо в зависимости от характеристик СИМ: емкости батареи, мощности, максимальной скорости и массы. Какой будет нижняя планка для каждого из параметров, еще предстоит определить.

Возникает лишь один простой вопрос, а что мы подразумеваем под словом "определенные категории"? Если рассуждать категориями МВД, которое предлагает внедрить категорию прав для пилотов самокатов, то к ним можно отнести те устройства, которые разгоняются более двадцати пяти километров в час.