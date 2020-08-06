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6 авг 2020

Создатель McLaren F1 выпустил «суперкар-пушинку»

Создатель McLaren F1 выпустил «суперкар-пушинку»
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Gordon Murray Automotive представила сверхлегкий суперкар T.50, масса которого на превышает 1000 килограммов

Длина автомобиля составила 4630 мм, а его масса равна 986 килограммам. Шасси и кузов полностью выполнены из композитных материалов. Британцы отметили, что сам монокок и кузовные панели весят менее 150 килограммов.

Суперкар оснастили атмосферным четырехлитровым двигателем V12 совместной разработки Gordon Murray Automotive и Cosworth, развивающим 663 л.с. и 467 Нм крутящего момента. Мотор, способный раскручиваться до 12 100 об/мин, работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Одной из основных особенностей суперкара стал большой вентилятор сзади с активными воздуховодами, который одновременно снижает сопротивление потока и выступает в качестве инерционного наддува, добавляя мотору лишние 50 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил активные аэродинамические элементы с шестью предустановленными режимами настроек.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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