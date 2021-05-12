Создатель Mclaren F1 займется производством фургонов

Знаменитый инженер Гордон Марри, спроектировавший культовый McLaren, намерен расширить поле деятельности своей фирмы Gordon Murray Automotive

На данный момент, в активе компании присутствует только одна модель – спорткар T50. К 2026 году фирма выпустит еще один неназванный спорткар с двигателем внутреннего сгорания, а затем переключится на производство гибридных автомобилей.

Интересно, в Gordon Murray Automotive собираются освоить производство не только гибридных спорткаров, но и кроссоверов. Занятно, но компания Гордона Марри займется и производством электрических фургонов для корпоративных парков компаний вроде Amazon или Aliexpress. Прототипы подобной техники будут представлены уже в 2025 году.