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12 май 2021

Создатель Mclaren F1 займется производством фургонов

Создатель Mclaren F1 займется производством фургонов

Знаменитый инженер Гордон Марри, спроектировавший культовый McLaren, намерен расширить поле деятельности своей фирмы Gordon Murray Automotive

На данный момент, в активе компании присутствует только одна модель – спорткар T50. К 2026 году фирма выпустит еще один неназванный спорткар с двигателем внутреннего сгорания, а затем переключится на производство гибридных автомобилей.

Интересно, в Gordon Murray Automotive собираются освоить производство не только гибридных спорткаров, но и кроссоверов.  Занятно, но компания Гордона Марри займется и производством электрических фургонов для  корпоративных парков компаний вроде Amazon или Aliexpress. Прототипы подобной техники будут представлены уже в 2025 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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