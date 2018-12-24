Спорткар из GTA выставлен на продажу

Почти все любят легендарную игру GTA, и уж точно все знают о ней. Некоторые поклонники знаменитой серии идут еще дальше и начинают создавать игровые объекты в реальной жизни, например, автомобили. Недавно таким путем пошло известное тюниг-ателье West-Coast Customs

Мастера из West-Coast решили построить игровой спорткар Banshee, который, в свою очередь, основан на легендарном Dodge Viper. Автомобиль создан в единственном экземпляре, а от своего «донора» отличается индивидуально спроектированным расширенным обвесом с изготовленными на заказ фарами и задними фонарями. Внутри «игровому Вайперу» обновили салон, теперь он отделан замшей и кожей, а на сиденьях и панелях вышиты логотипы Banshee. Кроме того, автомобиль получил кастомную мультимедийную систему с двумя усилителями.

Кстати, расходы на постройку автомобиля составили около 180 тысяч долларов. Продавать же его собираются за 63 тысяч долларов. Интересно, что первая попытка продажи была предпринята еще в 2014 году. Тогда машину выставляли за 170 000 долларов. Видимо, в тот раз не нашлось желающих обладать легендарным спорткаром, под капотом которого находится стоковый 8,3-литровый мотор V10 с отдачей в 517 лошадиных сил.