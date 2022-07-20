Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2022

Спрос на автокредиты в России вырос

Спрос на автокредиты в России вырос

Россияне начали более активно покупать автомобили в кредит, как новые, так и подержанные. Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй.

Вот вам интересные цифры – в июне было оформлено 39 тысяч автомобильных кредитов, что почти на тридцать процентов больше, чем в мае текущего года. Занятно, но в июне прошлого года было оформлено 87 тысяч кредитов, разница в показателях объясняется сегодняшними высокими ценами на машины, и как следствие более высокими ставками и требованиями к заемщикам.

Больше всего автокредитов за июнь 2022 года было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкирии. Всплеск интереса к кредитованию аналитики отмечают во всех регионах России.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Mission E Cross Turismo Concept 2018 вид сбоку сзади

Porsche готовится к выпуску нового электрокара, но каким он будет?

20 июля 2022
BMW i4 (2022) вид спереди

Электрокар BMW i4 не прошел лосиный тест

20 июля 2022

Россия оказалась в списке стран с самым доступным топливом

19 июля 2022
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 2019

Австралийские краш-тесты будут проходить под водой

19 июля 2022
Cheryexeed TXL (2020) вид спереди

В Россию едет обновленный Exeed TXL

19 июля 2022
Renault Megane 2020 вид спереди

Renault Megane снимают с производства

19 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 6 1