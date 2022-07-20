Спрос на автокредиты в России вырос

Россияне начали более активно покупать автомобили в кредит, как новые, так и подержанные. Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй.

Вот вам интересные цифры – в июне было оформлено 39 тысяч автомобильных кредитов, что почти на тридцать процентов больше, чем в мае текущего года. Занятно, но в июне прошлого года было оформлено 87 тысяч кредитов, разница в показателях объясняется сегодняшними высокими ценами на машины, и как следствие более высокими ставками и требованиями к заемщикам.

Больше всего автокредитов за июнь 2022 года было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкирии. Всплеск интереса к кредитованию аналитики отмечают во всех регионах России.