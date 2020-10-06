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6 окт 2020

Средний размер автокредита в России вырос на 9,9%

Средний размер автокредита в России вырос на 9,9%

В августе нынешнего года средний размер кредитов, выданных на покупку новых и подержанных автомобилей составил 852,6 тыс. руб. Это на 9,9% больше, чем в августе прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй

Средний размер кредита приблизился к рекордным значением конца прошлого года, когда в декабре 2019 года средняя сумма автокредита равнялась 862 тыс. руб.

«После падения в апреле — мае 2020 года летом средний чек автокредита в стране не только постепенно вернулся на прежний уровень, но и почти достиг рекордных показателей конца прошлого года, — приводит пресс-служба слова генерального директора бюро кредитных историй Александра Викулина. — В первую очередь этому поспособствовало снятие карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос».

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1 297 тыс. руб.), Московской области (1 055,3 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1 034,5 тыс. руб.).

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