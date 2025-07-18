Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на 13,5%

Национальная страховая информационная система (НСИС) сообщила, что с января по июнь 2025 года в России было заключено 23,4 миллиона договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Средняя стоимость полиса с учетом всех договоров составила 6 633 рубля. Это почти на 13,5% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда средняя премия превышала 7 650 рублей.

Без учета коротких полисов количество оформленных договоров составило 21,2 миллиона, а средняя премия по ним оказалась на уровне 7 278 рублей, что также ниже прошлогоднего показателя на 5%.

Отдельно отмечено, что в первом полугодии было заключено 2,158 миллиона коротких (однодневных) полисов ОСАГО, большая часть из которых (99%, или 2,137 миллиона) оформлены для такси. Средняя стоимость таких краткосрочных страховок составила 287 рублей, а для такси — 255 рублей.

