Срок действия прав будет продляться автоматически

Федерация автовладельцев России (ФАР) попросила правительство РФ автоматически продлить на шесть месяцев сроки действия водительских прав в связи с пандемией и самоизоляцией

«При обмене водительского удостоверения, с момента выдачи которого прошло десять лет, гражданину требуется предоставление медсправки. В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса. Использование автомобиля в настоящее время — острая потребность и необходимость для многих людей, к тому же для сотен тысяч граждан это и трудовая деятельность, и направлять их за медицинской справкой — значит подвергать необоснованному риску», — говорится в обращении руководителя ФАР Максима Едрышова к премьеру Михаилу Мишустину.

Чтобы узаконить продление срока действия водительских удостоверений, ФАР предлагает внести изменения в постановление правительства № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» и при необходимости в Закон «О безопасности дорожного движения».Инициатива связана с тем, что почти во всех регионах России введен режим самоизоляции для недопущения распространения коронавируса.