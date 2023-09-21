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21 сен 2023

Срок действия водительских прав увеличат до 20 лет

Срок действия водительских прав увеличат до 20 лет

Соответствующая инициатива была озвучена в комитете Госдумы. На данный момент ведется обсуждение с руководством ГИБДД об увеличении срока действия прав, но не для всех водителей

Согласно актуальному законодательству, срок действия водительских прав составляет 10 лет. Концепция предлагает увеличить данный срок до 20 лет только для законопослушных водителей, которые не совершали никаких нарушений, вовремя проходят медкомиссию и не стоят на учете в правоохранительных органах.

В объективном смысле, это позволит облегчить таким гражданам жизнь, поскольку не будет необходимости собирать все документы с целью продления действия их водительского удостоверения. Если водитель вовремя не позаботился о данном вопросе и продолжает водить свое транспортное средство, то он может быть оштрафован от 5000 до 15 000 рублей  согласно части 1 статьи 12,7 КоАП.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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