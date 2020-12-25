SSC Tuatara не смог стать самым быстрым автомобилем. Во второй раз

Да, бывает так, что тебе просто не везет – так произошло и с компанией SSС, чей спорткар не смог завоевать звание самого быстрого автомобиля на планете

Как заявляют свидетели заезда, машина даже не смогла покорить свой собственный рекорд в 507 километров в час, который был поставлен в октябре месяце. Интересующимся читателям Motorpage сообщаем, что на то были свои причины!

Их три. Первая – за рулем сидел не профессиональный пилот. Отсюда же вытекает и вторая причина – машине искусственно ограничили мощность, снизив давление наддува. Третья причина техническая – в спорткаре оказалось большое количество проводки, что привело к невозможности плотно закрыть крышку моторного отсека, что, в свою очередь, привело к проблемам с аппаратурой, контроли¬рующей температуру двигателя.

Так что SSC придется серьезно поднапрячься и провести очередной публичный заезд – прошлый рекорд был поставлен СМИ под сомнение.