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25 дек 2020

SSC Tuatara не смог стать самым быстрым автомобилем. Во второй раз

SSC Tuatara не смог стать самым быстрым автомобилем. Во второй раз

Да, бывает так, что тебе просто не везет – так произошло и с компанией SSС, чей спорткар не смог завоевать звание самого быстрого автомобиля на планете

Как заявляют свидетели заезда, машина даже не смогла покорить свой собственный рекорд в 507 километров в час, который был поставлен в октябре месяце. Интересующимся читателям Motorpage сообщаем, что на то были свои причины!

Их три. Первая – за рулем сидел не профессиональный пилот. Отсюда же вытекает и вторая причина – машине искусственно ограничили мощность, снизив давление наддува. Третья причина техническая – в спорткаре оказалось большое количество проводки, что привело к невозможности плотно закрыть крышку моторного отсека, что, в свою очередь, привело к проблемам с аппаратурой, контроли¬рующей температуру двигателя.

Так что SSC придется серьезно поднапрячься и провести очередной публичный заезд – прошлый рекорд был поставлен СМИ под сомнение.

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