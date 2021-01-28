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28 янв 2021

SSC Tuatara все же стал рекордсменом

SSC Tuatara все же стал рекордсменом

Читатели Motorpage наверняка помнят историю, когда SSC подали заявку о рекордном заезде, а компанию стали обвинять в фальсификации результатов. Мол, видео, которое было продемонстрировано, оказалось смонтированным

Как бы то ни было, но в Shelby решили оправдаться и провели очередные заезды, но уже в присутствии официальных представителей из книги рекордов. После двух заездов был зафиксирован результат – 455 километров в час. Так что Koenigsegg с результатом в 447 километров в час, установленным спорткаром Agera RS придется подвинуться.

Хотя, если смотреть на неофициальные результаты, начинаешь понимать, что и сама SSC находится в крайне шатком положении. Например, ей на пятки наступает Bugatti, которая в 2019 гоняла на треке Chiron Super Sport. Тогда он разогнался почти до пятисот километров в час. Но зарегистрировать результат официально не позволила одна досадная мелочь – автомобиль сделал только один заезд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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