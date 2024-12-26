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26 дек 2024

Стала известна дата презентации автомобиля Xpeng с летающим модулем

Стала известна дата презентации автомобиля Xpeng с летающим модулем

Китайская компания Xpeng AeroHT анонсировала презентацию своего модульного летающего автомобиля Land Aircraft Carrier (LAC) на выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе

Land Aircraft Carrier — это инновационное транспортное средство, включающее в себя автомобиль-носитель и летающий модуль с двумя посадочными местами. LAC оснащен системой EREV с максимальным запасом хода до 1 000 км. Летающий модуль способен выполнять 5–6 полетов на одном заряде и может пополнить запас энергии с 30% до 80% за 18 минут. Кроме этого, для летательного модуля заявлен автопилот.

Массовое производство Land Aircraft Carrier запланировано на 2026 год. Предполагаемая стоимость автомобиля составит около 2 000 000 юаней (примерно 27 000 000 рублей). Xpeng AeroHT намерена производить до 10 000 единиц в год, и уже сейчас на автомобиль сделали более 2 000 предзаказов.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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