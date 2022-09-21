Стали известны подробности о новой мультимедийной системе для Lada Vesta

Как только на горизонте появилась информация о рестайлинге Lada Vesta, все поклонники модели сразу обратили внимание на планшет мультимедийной системы. Гигантский экран очень походил на аналогичные устройства, которые устанавливаются в электромобили Tesla.

К сожалению, когда «живые» машины показали публике, планшет там отсутствовал – стояла более простая мультимедийная система, но АвтоВАЗ не отказывается от нового устройства - на машины его начнут устанавливать уже к кону этого года. Интересно, но в сети уже даже появились характеристики устройства.

Как сообщает портал «Лада.онлайн», диагональ экрана составит 10.4 дюйма, также устройство будет поддерживать сети LTE. Что касается функциональных особенностей головного устройства, то оно будет авторизировано в системе «Яндекса», то есть пользователю будут доступны все сервисы, включая навигацию.