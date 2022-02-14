Стали известны подробности возрождения Alfa Romeo

До момента вхождения в альянс Stellantis у Alfa Romeo дела шли далеко не лучшим образом. Разработка новых моделей велась слабо, а финансовые проблемы были очень серьезными, но теперь все должно измениться – руководство марки хочет возродить ее былую славу.

В интервью британскому журналу Autocar главный исполнительный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что на данный момент приоритетом для компании является финансовое благополучие и электрификация текущего модельного ряда. Впрочем, у марки существует настолько богатое культурное наследие, что не воспользоваться им ради разработки новых машин нельзя.

Поясним, в Alfa Romeo хотят создавать интересные новинки и много, но никто не хочет ограничиваться форматами заурядных седанов и кроссоверов. К примеру, можно построить стремительный прогулочный родстер по мотивам модели Alfa Romeo Spider Duetto 1966-1993 годов или какой-нибудь другой спорткар. «Если мне удастся вывести Alfa Romeo на безубыточность, уверен, что [глава Stellantis] Карлос Таварес и я однажды заговорим о “машинах мечты”. Это произойдет не завтра, но я хотел бы возродить Duetto», — приводит слова Импарато Autocar.