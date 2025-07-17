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17 июл 2025

Стало известно, когда выйдет на рынок удлиненная Tesla Model Y

Стало известно, когда выйдет на рынок удлиненная Tesla Model Y

Компания Tesla готовит к запуску в Китае новую модификацию кроссовера Model Y с увеличенной колесной базой и 6-местным салоном. Официальный выход Model Y L намечен на осень 2025 года, а первые подробности о модели уже опубликовал китайский Минпромторг

По данным из регистрационных документов, длина новинки составит 4976 мм, а колесная база увеличится до 3040 мм (это на 150 мм больше по сравнению со стандартной 5-местной версией). Вес автомобиля увеличился до 2088 кг (1992 кг у стандартной Model Y).

Модель оснащается двумя электромоторами. Передний электродвигатель развивает 193 л.с., а задний – 269 л.с. (суммарная мощность достигает 462 л.с.). Комплектуется кроссовер NMC-батареей от LG. Емкость и запас хода пока не известны.
В Китае Model Y остается ключевой моделью для Tesla. В 2024 году было продано более 480 тысяч экземпляров. Однако в 2025 году популярность кроссовера заметно снизилась (на это повлияли публичные высказывания Илона Маска и серьезная конкуренция со стороны китайских автопроизводителей). За первое полугодие реализован 171 491 автомобиль, что на 17,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При написании новости использовалась информация:
Сarnewschina

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