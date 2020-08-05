Стало известно, сколько москвичам не доливают топлива на заправках

В июле эксперты АНО «Мониторинг АЗС» и активисты Общероссийского народного фронта выборочно проверили 100 заправок в Москве и Московской области и выявили на большинстве из них недолив топлива и снижение его качества

Как сообщает ТАСС, специалисты произвели масштабную закупку на ста заправочных станциях. Результат оказался неутешительным – более половины заправок грешат недоливом и низким качеством топлива. В рамки допустимой по ГОСТу погрешности не уложились 45 АЗС, на 13 станциях недолив был зафиксирован в пределах стандарта. Ещё на 27 заправках получился небольшой перелив, и только на 15 АЗС топливо отпустили точно по чеку.

Единственный момент – недолив небольшой. Средний уровень оказался на отметке в 1.1 процента, однако на одной из АЗС этот показатель составил рекордные 7,36%. Что касается качества топлива, то на 75 АЗС отпускаемый бензин был надлежащего качества, а на 19-ти октановое число проданного топлива было ниже АИ 92 (с учетом погрешности измерений).