Стало известно наименование самого компактного кроссовера Fiat

Иногда у маркетологов становится все плохо с фантазией. В такие моменты профессионалы начинают просить помощи у потребителя. Именно такое событие и прошло с Fiat.

Собственно, для рынка Южной Америки в данный момент Fiat разрабатывает кроссовер - точнее уже разработал - машину покажут уже этой осенью. Одна загвоздка - название ему никак не могут придумать название. Варианты то есть, и много, но выбрать нужно один. Было принято решение обратиться за помощью к простым людям, которые в итоге выбрали наименование "Pulse".

Характеристики кроссовера тоже известны. Новинка будет базироваться на платформе знакомого всем платформе бразильского хэтчбека Argo, но получит на 11 миллиметров удлинённую колёсную базу. Что касается моторов, то базовым станет двигатель 1.3 с отдачей в 109 лошадиных сил. Трансмиссии - механика или вариатор.