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29 янв 2019

«Старье» не пустят в центр города

«Старье» не пустят в центр города

Столичный градоначальник Сергей Собянин поддержал предложение Совета по правам человека при Президенте России ввести ограничения для неэкологичных автомобилей

Речь идет об автомобилях, чьи двигатели соответствуют экологическим нормам от Евро-0 до Евро-3. Эксперты говорят, что, скорее всего, транспортным средствам Евро-0 и Евро-1 будет закрыт въезд в пределы МКАД; машины, соответствующие стандартам Евро-2 и Евро-3, смогут доехать до Третьего транспортного кольца, а в центр будет разрешено въезжать машинам экологического класса не ниже Евро-4.

Интересно, что  могут появиться и специальные точечные районы, доступ к которым будет разрешен только для экологичного транспорта. Они могут появиться, например, возле городских парков, а исключения будут сделаны лишь для спецтранспорта, оперативных автомобилей и машин, имеющих спецпропуска. Вполне возможно, что ограничения на въезд неэкологичного транспорта в Москве будут введены уже в следующем году. Следом за Москвой подобные меры будут применены и в других регионах России.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто@mail.ru

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